Mimarlık Fakültesi Öğrencilerimiz Uluslararası Tasarım Yarışmasında Ödülleri Topladı Nippon Paint tarafından 13'üncüsü düzenlenen ve bu yıl Türkiye'nin de dahil olduğu Asia Young Designer Awards'un ( Asya Genç Tasarımcı Ödülleri - AYDA) Türkiye 2021 kazananları açıklandı. Mimarlık Fakültesi öğrencilerimiz sundukları başarılı projeleriyle yarışmadaki ödülleri topladılar.

İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerimiz, yarışma kapsamında verilen 12 ödülün 7'sine sahip olarak ülkemizi ve üniversitemizi gururlandırdılar. Kazanan öğrencilerimiz, Türkiye'yi 2022'de Çin'de düzenlenmesi planlanan global yarışmada temsil edecek.

Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Mimarlık kategorisi kazananları

2. 'lik Ödülü: THE NATURE LOOP - Mustafa Gelgeç

3. 'lük Ödülü: MITIGATION LAB - Berk Kesimoğlu (Çift Anadal Programı)

1. Mansiyon: YIĞIN - Naz Nar

3. Mansiyon: [ARALIKTA] - Hikmet Arın Aydın

İç Mimarlık kategorisi kazananları

1. 'lik Ödülü: STREET HOUSE - Berk Kesimoğlu (Çift Anadal Programı)

2. 'lik Ödülü: VERTICAL VILLAGE - Merve Uçan

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