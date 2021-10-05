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Milyonda Bir Filmi

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Milyonda Bir Filmi

Milyonda Bir filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Milyonda Bir filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Milyonda Bir, şehir hayatından sıkılıp çıktığı yolda genç bir adamla tanışmasıyla hayatı değişen bir kadının hikayesini konu ediyor. Modern derviş bir kadın, artık bunaldığı şehir hayatını ardında bırakarak yollara düşer. Antika arabasıyla yollara düşen genç kadının yolu bu sırada bir şehir delikanlısıyla kesişir. Kendileri arayış sürecinde olan iki genç, içsel yolculukları sırasında hayattan ve birbirlerinden beklenrilerini anlamaya çalışır.

Yönetmen: Semra Dündar

Senaryo: Semra Dündar

Oyuncular: Bestemsu Özdemir, Melih Selçuk, Suzan Aksoy, Ali Erkazan, özge özkaplan

Filmin Türü: Romantik

Orijinal Adı: Milyonda Bir

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2021

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 08.10.2021

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