Milyonda Bir Filmi
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Milyonda Bir, şehir hayatından sıkılıp çıktığı yolda genç bir adamla tanışmasıyla hayatı değişen bir kadının hikayesini konu ediyor. Modern derviş bir kadın, artık bunaldığı şehir hayatını ardında bırakarak yollara düşer. Antika arabasıyla yollara düşen genç kadının yolu bu sırada bir şehir delikanlısıyla kesişir. Kendileri arayış sürecinde olan iki genç, içsel yolculukları sırasında hayattan ve birbirlerinden beklenrilerini anlamaya çalışır.
Yönetmen: Semra Dündar
Senaryo: Semra Dündar
Oyuncular: Bestemsu Özdemir, Melih Selçuk, Suzan Aksoy, Ali Erkazan, özge özkaplan
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Milyonda Bir
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2021
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 08.10.2021
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