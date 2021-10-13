Milli uçaklar, 'Demir Kuş' ile test edilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli uçaklar, 'Demir Kuş' ile test edilecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Milli uçaklar, 'Demir Kuş' ile test edilecek

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yerli ve milli ürünlerin daha hızlı üretilmesi için yeni altyapı tesisi kuruyor.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yerli ve milli ürünlerin daha hızlı üretilmesi için yeni altyapı tesisi kuruyor. 'Demir Kuş' olarak adlandırılan uçuş kontrol sistemi entegre test tesisi, 2022'nin Şubat ayında faaliyete geçecek ve tesis Türkiye'de havacılık alanında ilk olacak.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, projelerin geliştirilmesini kolaylaştıracak altyapı çalışmalarını sürdüren TUSAŞ, kurulumunu başlattığı 'Demir Kuş' tesisi ile özellikle 'Hürjet' ve 'Hürjet'in farklı konfigürasyonlarının kritik sistemlerinin birbirleri ile entegre olarak test edilmesi ve doğrulanması için güçlü altyapı sağlayacak. Kazanılacak kabiliyetler, Türkiye'nin beka projesi olarak adlandırılan Milli Muharip Uçak için de kullanılacak. TUSAŞ mühendislerince tasarlanan ve kurgulanan test tesisi ile uçak üzerinde kullanılacak bütün uçuş kritik ekipman test edilecek.

Test faaliyetlerinin sürdürüleceği sistemler arasında Uçuş Kontrol Sistemi, Hidrolik Sistem, İniş Takımı Sistemi, Elektrik Sistemi (Simülasyon ve gerçek), Basitleştirilmiş Kokpit ve Aviyonik Sistemler yer alacak. Yaklaşık 50'ye yakın kişinin çalışacağı tesisin 30 yılı aşkın süre ile faaliyet göstermesi hedefleniyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, kurulacak tesisle ilgili, "Ülkemiz için ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Bu yapı Türkiye'de bir ilk ve dünyada sayılı firmaların kabiliyetleri arasında yer alıyor. Karşı yükleme sistemleri ile uçağın tüm kontrol yüzeylerine, çevresel şartlardan dolayı meydana gelecek olan ve manevralar esnasında maruz kalınabilecek yükleri uygulayarak, uçuş kontrol sistemi çıktılarının gözlemlenmesine olanak sağlanacak. Gerçek zamanlı kayıt, yeniden oynatma ve anlık analiz özellikleri ile toplanan veriler 'Sanal İkiz' konseptinin çalışması için de öncül veri merkezi olarak tasarlandı" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ABD Dışişleri Bakanlığı: 'NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz.

ABD Dışişleri Bakanlığı: "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek İdo Tatlıses Amelia Hamlin Seren Serengil
Spor Ali Koç Serdar Aziz Sergio Perez Sergen Yalçın Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milli uçaklar, 'Demir Kuş' ile test edilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 15:33:00. #1.17#