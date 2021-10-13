Milli uçaklar, 'Demir Kuş' ile test edilecek

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yerli ve milli ürünlerin daha hızlı üretilmesi için yeni altyapı tesisi kuruyor. 'Demir Kuş' olarak adlandırılan uçuş kontrol sistemi entegre test tesisi, 2022'nin Şubat ayında faaliyete geçecek ve tesis Türkiye'de havacılık alanında ilk olacak.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, projelerin geliştirilmesini kolaylaştıracak altyapı çalışmalarını sürdüren TUSAŞ, kurulumunu başlattığı 'Demir Kuş' tesisi ile özellikle 'Hürjet' ve 'Hürjet'in farklı konfigürasyonlarının kritik sistemlerinin birbirleri ile entegre olarak test edilmesi ve doğrulanması için güçlü altyapı sağlayacak. Kazanılacak kabiliyetler, Türkiye'nin beka projesi olarak adlandırılan Milli Muharip Uçak için de kullanılacak. TUSAŞ mühendislerince tasarlanan ve kurgulanan test tesisi ile uçak üzerinde kullanılacak bütün uçuş kritik ekipman test edilecek.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri