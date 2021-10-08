Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışına başlayan federasyon yetkilileri, Stefan Kuntz isminde karar kıldı. Almanya U21 teknik direktörlük koltuğunda oturan Stefan Kuntz merak konusu oldu. Peki, Milli takım teknik direktörü kim?

MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz'dur.

Stefan Kuntz: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Yaşı : 58

Tercih edilen diziliş : 4-3-3 ofansif

Doğum yeri: Neunkirchen Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Futbolculuk kariyerinde forvet bölgesinde oynayan Kuntz, 1995-96 sezonunda Beşiktaş'ta top koşturmuştu. Kuntz, 30 maçta 9 kez fileleri sarsmıştı.

Stefan Kuntz 1692 doğumludur. Almanya'da forvet mevkiinde oynamıştır. Almanya millî takımı ile 1996'da Avrupa şampiyonluğu yaşamıştır. 1. FC Kaiserslautern ile de bir Almanya Ligi şampiyonluğu görmüştür.

1995'te Alman teknik adam Christoph Daum tarafından Türkiye Ligi şampiyonu Beşiktaş'ye transfer oldu. Böylece kariyerinde ilk ve son kez Almanya dışına çıkmış oldu. Türkiye'de 32 lig, 2 kupa maçına çıktı. Sezon başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Rosenborg ile Beşiktaş, ilk maçını 3-0 kaybetmişti. Rövanş maçında 8. dakikada Kuntz, takımını 1-0 öne geçirse de daha sonra Rosenborg skoru 1-1 yaptı. Kuntz, 85. dakikada attığı penaltı ile Beşiktaş'ı oyunda tutsa da, Beşiktaş maçı 3-1 kazanmasına rağmen elendi. Beşiktaş, başarılı bir sezon geçiremese de Kuntz, biri penaltıdan 9 gol kaydetti. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

1996 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Kuntz, 1999 yılında ise futbolculuk kariyerini noktaladı.

Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan Stefan Kuntz sırasıyla Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı.

2016 yılında Almanya U21 Milli Takımı'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonluğu zaferine ulaştı. Kuntz, sahaya yansıttığı pozitif Futbol ve yetiştirdiği genç yıldızlarla dikkat çekiyor.

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