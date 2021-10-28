Milli sporcular sözleşmeli öğretmenlik için 1-5 Kasım'da başvuru yapabilecek
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), milli sporcuların beden eğitiminde sözleşmeli öğretmenliğe atama başvuruları, 1-5 Kasım'da alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), milli sporcuların beden eğitiminde sözleşmeli öğretmenliğe atama başvuruları, 1-5 Kasım'da alınacak.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvuruların Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi işlemleri 8-12 Kasım'da yapılacak.
İl Milli Eğitim müdürlükleri işlemleri 23-29 Kasım, atamalar ise 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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