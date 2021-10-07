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Milli Savunma Bakanlığının gönderdiği yardımlar Lübnan ordusuna teslim edildi

AA / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanlığının gönderdiği yardımlar Lübnan ordusuna teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından hibe olarak gönderilen temel tüketim malzemeleri, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından hibe olarak gönderilen temel tüketim malzemeleri, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine ulaştırıldı.

MSB'nin Lübnan'a gönderdiği yardımlar, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy'un yanı sıra Beyrut Askeri Ataşesi Albay Hüseyin Başaran ve Lübnan ordusundan General Velid Abdulgani'nin katılımıyla Beyrut Limanı'nda teslim edildi.

Büyükelçi Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Lübnan'ın güvenlik ve istikrarına verdiği özel önem ışığında, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine destek vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin, ülkenin içinden geçmekte olduğu derin ekonomik kriz karşısında Lübnan ordusunun desteklenmesine yönelik taahhüdünü Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın geçen ay Ankara'ya ziyareti sırasında bir kez daha vurguladığını aktaran Ulusoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lübnan ordusu mensuplarının ve ailelerinin acil temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla MSB tarafından gönderilen yaklaşık 60 ton temel gıda malzemesini bugün teslim ettik. Bu son yardımımız, Mart 2021'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gönderilen 260 ton gıda ve hijyen malzemesinin devamı niteliği taşıyor."

Büyükelçi Ulusoy, Türkiye'nin Lübnan ordusuna desteklerinin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor. Lübnan yerel para birimi, 2020 itibarıyla dolar karşısında yüzde 90 değer kaybetti.

Türkiye, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla derinden sarsılan Lübnan'a çeşitli yardımlarla destek sağlamayı sürdürüyor.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri
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