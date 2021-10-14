Milli Savunma Bakanı Akar: '(Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırıları) Gereken ne varsa yeri, zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde... - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırıları) Gereken ne varsa yeri, zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde...

AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırıları) Gereken ne varsa yeri, zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapılacak.

Milli Savunma Bakanı Akar: "( Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırıları) Gereken ne varsa yeri, zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın"

AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Milli Savunma Bakanı Akar: '(Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırıları) Gereken ne varsa yeri, zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde... - Haberler
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