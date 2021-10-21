Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü

AA / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda, Wallace ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü
AA / Kasım Sakallı - Son Dakika Haberleri
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