MİLLİ PARKTAKİ YABAN HAYATI, FOTOKAPANLA İZLENİYOR

KASTAMONU (DHA) - BARTIN ile Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'na, yaban hayatının izlenmesi için 11 fotokapan kuruldu. Fotokapanlar ile şu ana kadar kızıl geyik, ayı, kurt, karaca, yaban kedisi ve yaban domuzu gibi hayvanlar görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Bartın Şubesi'nce Küre Dağları Milli Parkı'na, fauna çeşitliğini araştırmak için 1 yıl önce 11 fotokapan yerleştirildi. 37 bin 753 hektar alanı kaplayan Küre Dağları Milli Parkı'nda tespit edilen bölgelere fotokapanlar kuruldu. Hayvan varlığının tespit edilmesi amacıyla başlatılan çalışmada şimdiye kadar kızıl geyik, ayı, kurt, karaca, yaban kedisi ve yaban domuzu gibi hayvanlar görüntülendi. Milli parkın içindeki fotokapana, varlığı bilinen ancak bugüne kadar net görüntüsü olmayan kızıl geyiğin görüntüsü de yer aldı.