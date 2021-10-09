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Milli maçın ardından

AA / Mehmet Özcan - Haberler | Güncel

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında deplasmanda Türkiye ile 1-1 berabere kalan Norveç'in teknik direktörü Stale Solbakken, maçın büyük bölümünde oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında deplasmanda Türkiye ile 1-1 berabere kalan Norveç'in teknik direktörü Stale Solbakken, maçın büyük bölümünde oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Solbakken, "Biz bir anlamda tuzağa düşmüş olduk, Türk milli takımının hızlı başlayacağını biliyorduk ama golü buldular. Bu hızlı tempoya yakalandık, rakip takımın oyuncuları çok iyiydi, bir gol buldular. Sonra kontrolü ele geçirdik. Türkiye'nin yeni antrenörünün çok başarılı olduğunu biliyorum. Başarılarının da devamı gelecektir." ifadelerini kullandı.

Norveç'in tek golünü atan Kristian Thorstvedt, golden sonra tribünlerin tepki gösterdiği gol sevinciyle ilgili olarak, "Normal bir kutlama yaptık, burada taraftara karşı bir şey yapmış değilim. Takımımız çok iyi, teknik direktörümüz çok iyi, bu ekiple iyi işler başarabileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Milli maçın ardından

Milli maçın ardından

Milli maçın ardından

Milli maçın ardından
AA / Mehmet Özcan - Son Dakika Haberleri
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