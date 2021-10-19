MİLLİ FUTBOLCUNUN BABASI TİLKİYİ ELİYLE BESLEDİ

BAYBURT (DHA) - MİLLİ futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, tatil için geldiği memleketi Bayburt'ta bir akaryakıt istasyonunda gördüğü tilkiyi elleriyle besledi.

Memleketi Bayburt'un Konursu köyüne yaşadığı Almanya'dan tatil için gelen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, bir akrabasının akaryakıt istasyonuna gelen tilkiyi besledi. Tilki ardından gözden kayboldu. Hüseyin Çalhanoğlu, 'Konursu köyünde bulunan akaryakıt istasyonunda tilkimizle karşılaştık. Acıktıkça buraya geliyor ve elimizle besliyoruz. O bizim neşemiz, çok güzel bir hayvan' dedi.