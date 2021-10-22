Milli Eğitim Şurası'na fikri katılım için paydaşlara ek süre verildi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın 'en yüksek danışma kurulu' olarak tanımlanan ve 1-3 Aralık'ta toplanacak Milli Eğitim Şurası'nın gündem konularıyla ilgili görüşleri almak için talep üzerine eğitim paydaşlarına ek süre verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bakanlık, paydaşlardan gelen talep üzerine 22 Eylül'de başlayan ve 10 Ekim'de sona eren gündem konularıyla ilgili tespit, öneri, talep ve görüşlerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na gönderim süresine ilişkin yeni karar aldı. Buna göre, eğitim paydaşlarının 10 Ekim'den sonra gelen talepleri de kabul edilecek ve yeni görüş vermek isteyenler, bugünden itibaren 29 Ekim'e kadar 'sura.meb.gov.tr' adresine görüşlerini iletebilecek.

Öte yandan şura hazırlık çalışmaları kapsamında, 26 bölge koordinatörü il milli eğitim müdürlüğü; kendi bölgesinde öğretmen, öğrenci, veli, eğitim yöneticisi, sendika, vakıf, dernek, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler ve benzeri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri gibi farklı eğitim paydaşlarının katılımıyla şura gündem konularıyla ilgili çalıştaylar ve toplantılar düzenlemeye devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri