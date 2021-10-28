Milli Eğitim Müdürü Kökrek'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kökrek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Mesajında 29 Ekim tarihinin önemini anlatan Kökrek, Cumhuriyetin dünya tarihinde eşi ve benzeri görülmemiş bir başarı olduğunu, bütün dünyaya Türk Milletinin dik duruşunu yüksek sesle haykırarak karanlıkları yırtıp aydınlık geleceğin doğmaya başlamasının adı olduğunu söyledi. Kökrek, mesajında şunları kaydetti:"Milletimizin, yenilgiden zafere, karanlıktan aydınlığa, yok olmaktan yeniden dirilişe adım attığı bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünün sevincini milletçe yüreğimizde hissetmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu gün, aziz milletimizin makus talihini yendiği gündür. Yok olmak üzere olan bir milletin yeniden filizlenmesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarımızı, milletimizin birliği ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum."

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