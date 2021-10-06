Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere 'yardımcı kaynak desteği' uygulaması başlattı

Öğrenci ve öğretmenlere destek olmak üzere hazırlanan destek paketi "yardimcikaynaklar. meb. gov. tr" üzerinden erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tüm sınıf ve kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime devam ederken öğrenci ve öğretmenlere destek olmak üzere kaynak çeşitliliğini artırma kararı aldı.

Karar çerçevesinde her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketi açıklanacak. İlkokul 2. sınıftan 12. sınıfa, tüm öğrencilerin uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlanacağını kaydeden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5000 soruluk ilk paketin erişime açıldığını belirtti.

İnternet üzerinden ücretsiz olarak erişilecek kaynak paketleri ayrıca İl Müdürlükleri tarafından ihtiyacı olan öğrencilere basılı olarak ulaştırılacak. Bu kapsamdaki ilk paket bugün yayımlandı. Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, Lgs örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor. Yardımcı kaynak destek paketine Milli Eğitim Bakanlığının internet adresi "yardimcikaynaklar. meb. gov. tr/" üzerinden ulaşılabiliyor.

"5000 soruluk yardımcı kaynak"

Yayımlanan destek paketinde 2. sınıftan 12. sınıfa, tüm sınıf seviyelerinde 5000 soruluk yardımcı kaynak bulunuyor. Bu kaynaklarla öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve böylelikle öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca paket, temel eğitim kademesinde 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik 750 sorudan oluşan Çalışma Sorularını da içeriyor.

"LGS örnek soru kitapçığı da paketle beraber yayımlandı"

8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak olan "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a yönelik hazırlıklarına destek vermek adına örnek soru kitapçığı da bu ay itibarıyla öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Örnek sorular her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam edecek. Sınava girecek öğrenciler için hazırlanan LGS Sayısal ve LGS Sözel kitapları da güncellendi. Bu kitaplarda da 1. 375 soru yer alıyor.

"Etkileşimli sorular ilk kez yayımlandı"

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk kez 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için elektronik ortamda etkileşimli sorular yayınladı. 450 soru bulunan çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte "açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim" özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Etkileşimli sorularda üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.

"YKS'ye yönelik 1600 çalışma sorusu"

Ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde istifade etmeleri için hazırlanan birçok eğitim materyaline bir yenisi daha eklenerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik kaynak seti hazırlandı. Hazırlanan kaynak setindeki 6 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında 1600 soru bulunuyor. Haber Merkezi

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