Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER'in teşrifleri ile gerçekleşti. Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Genel Müdürümüz Abdullah SÜSLÜ, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan ŞENER, Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı ve sektör temsilcileri de katıldı.

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