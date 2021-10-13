Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Ağrı Valiliği önünde karşılanması

Bakan Özer'in resim sergisini gezmesi

Bakan Özer'in portresinin kendisine hediye edilmesi AĞRI - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ağrı Valiliği'ni ziyaret etti.