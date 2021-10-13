Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret etti

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Ağrı Valiliği önünde karşılanması Bakan Özer'in resim sergisini gezmesi Bakan Özer'in portresinin kendisine hediye edilmesi AĞRI - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ağrı Valiliği'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Ağrı Valiliği önünde karşılanması

Bakan Özer'in resim sergisini gezmesi

Bakan Özer'in portresinin kendisine hediye edilmesi AĞRI - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ağrı Valiliği'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret etti
AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar
Magazin Işıl Sergen
Spor Ali Koç Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Mahmut Özer Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Derya Yanık Nihal Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 12:48:49. #1.12#