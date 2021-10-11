Milleyha Sulak Alanı çöp ve molozlardan temizleniyor - Haberler
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Milleyha Sulak Alanı çöp ve molozlardan temizleniyor

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Milleyha Sulak Alanı çöp ve molozlardan temizleniyor Hatay'da 287 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı etrafına dökülen moloz ve çöpler belediye ekiplerince kaldırıldı Hatay'ın Samandağ ilçesinde, şu ana kadar 287 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı etrafına...

HATAY (İHA) - Milleyha Sulak Alanı çöp ve molozlardan temizleniyor

Hatay'da 287 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı etrafına dökülen moloz ve çöpler belediye ekiplerince kaldırıldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, şu ana kadar 287 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı etrafına dökülen moloz ve çöpler temizleniyor.

"Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı'na çöp ve moloz dökülmesi bölgeye gelen kuş gözlemcilerinin tepkilerine neden oldu. Tepkilerin basınde yer almasından sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipleri, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanına kaçak şekilde dökülen çöp ve molozları kaldırılması için çalışma başlattı.

Sulak alanda bulunan inşaat yıkıntı atıkları, hafriyat toprağı, molozlar ve organik narenciye atıkları kepçe ile birlikte alandan kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesinin bölgeye çöp ve moloz dökülmemesi için astığı uyarı levhasındaki kurşun izleri de dikkat çekti.

Milleyha Sulak Alanı çöp ve molozlardan temizleniyor

Milleyha Sulak Alanı çöp ve molozlardan temizleniyor

Milleyha Sulak Alanı çöp ve molozlardan temizleniyor

Milleyha Sulak Alanı çöp ve molozlardan temizleniyor
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Milleyha Sulak Alanı çöp ve molozlardan temizleniyor - Haberler
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