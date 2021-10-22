Milletvekili Erdoğan'a Moğolistan Büyükelçisinden anlamlı hediye - Haberler
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Milletvekili Erdoğan'a Moğolistan Büyükelçisinden anlamlı hediye

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Milletvekili Erdoğan'a Moğolistan Büyükelçisinden anlamlı hediye

Türkiye'deki görev süresini tamamlayan Moğolistan'ın Türkiye Büyükelçisi Bold Ravdan, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'a anlamlı bir hediye verdi.

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye'deki görev süresini tamamlayan Moğolistan'ın Türkiye Büyükelçisi Bold Ravdan, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'a anlamlı bir hediye verdi.

Türkiye'den ayrılmadan önce Türkiye-Moğolistan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'a teşekkür mektubunu ve CENGİZ Han döneminde kullanılan Moğol Elçisinin dokunulmazlığını ve tam yetkisini simgeleyen modern diplomat pasaportunun başlangıcı olan "Gerege" verdi.

Büyükelçi Ravdan, Türkiye-Moğolistan ikili ilişkilerinin daha da geliştirilmesine olan katkılarından ve Moğolistan' a verdiği destekten dolayı Erdoğan' a teşekkür etti.

Dostluk Grubu Başkanı Erdoğan, Kardeş ve dost ülke Moğolistan ile ticari ve kültürel ilişkilerin artarak devam etmesi için gerekli tüm girişimlerimizin bundan sonrada devam edeceğini söyledi. - GAZİANTEP

Milletvekili Erdoğan'a Moğolistan Büyükelçisinden anlamlı hediye

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