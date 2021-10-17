Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Angola ile vize muafiyeti, Şili ve Sırbistan'la hava ulaştırma alanında ayrı ayrı yaptığı anlaşmalarla, Almanya ile imzaladığı hibe ve proje uygulama sözleşmesinin onaylanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Türkiye'nin Angola ile vize muafiyeti, Şili ve Sırbistan'la hava ulaştırma alanında ayrı ayrı yaptığı anlaşmalarla, Almanya ile imzaladığı hibe ve proje uygulama sözleşmesinin onaylanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Ankara'da 27 Temmuz 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyetine Dair Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşma, Türkiye ve Angola'daki diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize muafiyetine ilişkin genel hüküm ve koşulları içeriyor.

Buna göre, ülkesinden çıktığı esnada asgari 6 ay geçerliliği bulunan pasaport hamili Türk ve Angola vatandaşları, diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, çıkmak ve her 180 günlük dönem içinde 90 günü aşmamak kaydıyla geçici olarak kalmak için vize zorunluluğundan muaf tutulacak.

Şili ve Sırbistan'la hava ulaştırma anlaşmaları

Resmi Gazete'de ayrıca, 7 Aralık 2017'de Kolombo'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması"nın onaylanması ve 18 Ekim 2016'te Antalya'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin kararlar da ayrı ayrı yayımlandı.

Her iki anlaşmada da söz konusu taraf ülkelerin 7 Aralık 1944'te Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin tarafı olduğu belirtildi.

Anlaşmalarda, Türkiye ve Şili ile Türkiye ve Sırbistan'ın, tayin ettikleri havayolları şirketlerinin bir diğer ülkede hava hizmetleri icra edebilmesine ilişkin haklar yer alıyor.

Taraflardan herhangi birinin hava taşımacılığı ile iştigal eden hava araçlarının diğer ülkeye girişini, ülkede kalmasını ve ayrılmasını düzenleyen kanunlarla göç, gümrük ve sağlık tedbirlerine ilişkin kanunların uygulanmasını içeren anlaşmalarda, havacılık emniyeti, ticari fırsatlar, gümrük harçları, hava yolları arasında rekabet, fiyatlandırma, uçuş programlarının sunulması gibi hususlar da bulunuyor.

Almanya ile hibe ve proje uygulama sözleşmesi

Türkiye'de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün Güçlendirilmesi Projesine yönelik Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası arasında 13 Ocak 2021'de imzalanan Hibe ve Proje Uygulama Sözleşmesi'nin onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Alman Kalkınma Bankası, proje yürütücü kuruluş olan KOSGEB'e tam olarak yönlendirilmek üzere 71 milyon 350 bin avro tutarını aşmayan hibede bulunacak.

Söz konusu hibe, proje kapsamında yalnızca Suriye mülteci krizinden en çok etkilenen 15 ilde uygun mülteciler ve Türk vatandaşları için istihdam yaratılmasını desteklemek için kullanılacak.

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2020 yılı sonu itibarıyla 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizle Türkiye, Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılı sonu itibarıyla 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizle Türkiye, Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak...

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatimiz ayrıca önem...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatimiz ayrıca önem...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka Okan Bayülgen
Spor Mesut Özil Lewis Hamilton Fernando Alonso Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Ali İhsan Su Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 12:33:09. #1.11#