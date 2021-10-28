ANKARA (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Başkent Millet Bahçesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Amacımız, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan şehircilik kültürümüzün en güzel örneklerini burada ihya etmek, yaşatmaktır. Millet Bahçesi projelerimizi, insanı merkeze alan medeniyetimizin bize yüklediği bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Başkent Millet Bahçesi açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Ankara'nın kalbi olarak nitelendirebilecek eski hipodrom alanında inşa edilen millet bahçesinin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli mücadelenin karargahı, İstiklal Harbinin ve 15 Temmuz'un gazi şehri olan Ankara'ya ancak böyle bir eser yakışırdı. Yıldırım Beyazıt'ın, Hacı Bayram Veli'nin, Hüseyin Gazi'nin, Ali Semerkandi'nin ve nice gönül sultanının, seğmenlerin, nice kahramanların şehrine işte böyle bir eser yakışırdı" dedi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına erken bir armağan olarak gördükleri bu eserin Ankara'nın merkezine değer katacağını; şehircilik kültürlerini, tabiat ve çevre anlayışlarını yaşatacak örnek bir proje olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Melike Hatun Camiinden başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesine kadar uzanacak dev bir projenin en önemli kısımlarından birini oluşturan Başkent Millet Bahçesi, toplamda 700 bin metrekarelik alan üzerinde kuruldu. Atatürk Kültür Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binaları ile Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nu da içine alan Başkent Millet Bahçemiz, her yaştan insanımıza hitap eden imkanlara sahiptir" şeklinde konuştu.

"ANKARALILARA, BAŞKENTLİK UNVANINA YAKIŞIR BİR ESER KAZANDIRDIK"

Millet bahçesinde, içinde binlerce kitabı olan bir millet kıraathanesinin de bulunacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şunları kaydetti: "Buraya gelen evlatlarımız, yeşillikler arasında, ağaçların ve çiçeklerin kokusu içinde, kuş sesleri eşliğinde ders çalışıp, kitaplarını okuyabilecekler. Tohum merkezi, binicilik ve etkinlik çayırları, spor sahaları, oyun alanları, açık hava sineması, su gösteri havuzu ve bisiklet parkı gibi bölümler de millet bahçemizin içinde yer alıyor. Ayrıca, yine bu bölgede içinde 5 bin kişilik konferans salonu ile sergi alanlarının da olduğu çok amaçlı bir kültür merkezi bulunuyor. Camii, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası, sağlık merkezi gibi alanlarla Ankaralılara, başkentlik unvanına yakışır bir eser kazandırdık. Millet bahçemiz, rengarenk çiçeklerin, çeşit çeşit meyvelerin ve sebzelerin yetiştirileceği bir bostana da sahiptir. Altı duraklı tramvay hattı sayesinde, vatandaşlarımız araçlarını park ettikten sonra millet bahçemizin içinde rahatça dolaşabilecekler. "

Özel günler ve bayram törenlerinin de millet bahçesindeki alanda, gerçekleştirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan şehircilik kültürümüzün en güzel örneklerini burada ihya etmek, yaşatmaktır. Millet Bahçesi projelerimizi, insanı merkeze alan medeniyetimizin bize yüklediği bir sorumluluk olarak görüyoruz. Her millet bahçemiz, Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerimizin en değerli alanlarının vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğu bir mekan olarak tasarlanıp hazırlanmaktadır. Başkent oluşunun 98. Yıl dönümünü kutladığımız Ankara'mızın tam merkezinde yer alan bu simge mekanı da aynı anlayışla ülkemize kazandırdık" dedi.

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