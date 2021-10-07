Mikser döke döke ilerledi, cadde betona bulandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mikser döke döke ilerledi, cadde betona bulandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mikser döke döke ilerledi, cadde betona bulandı

Elazığ'da seyir halindeki bir mikserden dökülen betonlar caddeye yapıştı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da seyir halindeki bir mikserden dökülen betonlar caddeye yapıştı. Bu durumdan en çok sürücüler etkilenirken, vatandaşlar soruna çözüm bulunmasını istedi.

Elazığ'da hazır beton dolum tesislerinden çıkan beton mikserleri fazla dolumdan dolayı yüklenen betonları yollara dökerek çevre kirliliğine neden olup şoförlerin de işlerini zorlaştırmaya devam ediyor. Doğukent Mahallesi'nde beton mikserinin kapasitesinin üzerinde aldığı beton, araç seyir halindeyken yollara dökülüyor. Özellikle yokuş ve dik yollarda dökülen betonlar, bir yandan çevre kirliliğine sebep olurken bir yandan da yolu kullanan sürücüler için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Çevredeki vatandaşlar ve şoförler, yetkililere seslenerek soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir Necmettin Erbakan
Magazin Pınar Deniz Düm Tek Tek Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Güzel Sözler Yaşar Kemal Sergen Yalçın Oğuzhan Asiltürk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mikser döke döke ilerledi, cadde betona bulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 14:09:36. #1.17#