Mikser döke döke ilerledi, cadde betona bulandı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da seyir halindeki bir mikserden dökülen betonlar caddeye yapıştı. Bu durumdan en çok sürücüler etkilenirken, vatandaşlar soruna çözüm bulunmasını istedi.

Elazığ'da hazır beton dolum tesislerinden çıkan beton mikserleri fazla dolumdan dolayı yüklenen betonları yollara dökerek çevre kirliliğine neden olup şoförlerin de işlerini zorlaştırmaya devam ediyor. Doğukent Mahallesi'nde beton mikserinin kapasitesinin üzerinde aldığı beton, araç seyir halindeyken yollara dökülüyor. Özellikle yokuş ve dik yollarda dökülen betonlar, bir yandan çevre kirliliğine sebep olurken bir yandan da yolu kullanan sürücüler için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Çevredeki vatandaşlar ve şoförler, yetkililere seslenerek soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi. - ELAZIĞ

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