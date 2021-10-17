Mikroçip üretim devi TSMC Japonya'da fabrika kuracak - Haberler
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Mikroçip üretim devi TSMC Japonya'da fabrika kuracak

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Mikroçip üretim devi TSMC Japonya'da fabrika kuracak

Mikroçip üretim sektörü liderlerinden Taiwan Semiconductor (TSMC) Japonya'da 2022'de ileri düzey çip imalat fabrikası kuracak.

Mikroçip üretim sektörü liderlerinden Taiwan Semiconductor (TSMC) Japonya'da 2022'de ileri düzey çip imalat fabrikası kuracak.

Çevrim içi bir yatırım konferansında konuşan Tayvan merkezli TSMC Üst Yöneticisi (CEO) C. C. Wei yeni yatırımına değindi.

Japonya'ya 2022'de ileri düzey mikroçip imalat fabrikası kuracaklarını, tesisin 2024'te hizmete gireceğini belirten CEO Wei "Hem Japon hükümetinden hem de müşterilerimizden bu projeye destek vermemiz için kuvvetli taahhütler aldık." dedi.

Wei, firmanın, üretim tesislerinin küresel ölçeğinin genişletilmesiyle, hem kabiliyetlerinin artacağını hem de müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Kişida Fumio yeni fabrikanın, ülkesinin "ekonomik güvenliğine" katkı vereceğini kaydetti.

Başbakan Kişida, TSMC'nin yaklaşık 1 trilyon yen (8,8 milyar dolar) yatırım yapacağı projeye, Japon hükümetinin de mali destek vereceğini açıkladı.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi de "Yarı iletkenlerin yerel üretimine olanak tanınması oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Japon elektronik devi Sony ile işletilmesi planlanan üretim tesisi otomobil dahil çeşitli sahalarda yarı iletken çip tedarik açığını kapatmayı hedefleyecek.

Buna göre TSMC yeni fabrikasını, güneybatıdaki Kumamoto eyaletinin Kikuyo bölgesinde Sony'e ait imaj sensör tesislerine bitişik yere kurmayı planlıyor.

TSMC bu fabrikada, otomobil ve tüketici elektroniğinde kullanılan 22 ve 28 nanometrelik çipler imal edecek.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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