Migros, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile "Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı" ilan edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yürütülen kampanya çalışmalarının destekçisi oldu.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, FAO'nun "Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı" kampanyasını mağazaları ve sosyal medya hesapları gibi farklı kanallar üzerinden tüketicilerle buluşturan şirket, "Tam Zamanında" projesi ile kampanyaya katkı sağlıyor.

Proje kapsamında meyve sebzelerin mevsiminde tüketilmesinin önemine dikkati çeken Migros, her ay mevcut dönemde tüketime uygun ürünler için de farkındalık çalışmaları yürütüyor. Şirket, meyve ve sebzelerin korunma koşulları ve gıda ömrünü uzatmak amacıyla da farklı yemek tarifi önerilerini tüketicilerle paylaşıyor.

Migros ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO tarafından ortak yürütülen Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası'nın destekçileri arasında bulunuyor.

Migros, gıda israfıyla mücadele kapsamında birçok projeye katıldı

???????Migros, tarımsal üretimin devamlılığı ve çiftçilerin desteklenmesi ve gıda israfıyla mücadele alanında birçok önemli projeye imza attı.

2010'dan bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "İyi Tarım Uygulamaları" standardında üretilen taze meyve ve sebzeyi mağazalarında satışa sunan Migros, 2020'de Tarım Kredi Kooperatifleriyle (TKK) iş birliğini iki katına çıkararak 100 milyon liralık alım yaptı. Migros bu yıl ise TKK ve diğer kamu girişimleriyle 150 milyon liralık meyve sebze alımı gerçekleştiriyor.

Türkiye'de ilk olarak, blockchain teknolojisini müşteri kanadına taşıyan Migros, tüketicilerin mağazalarda satılan MigrosBlockchain (MB) logolu 750 çeşidin üzerindeki meyve ve sebzenin tarladan rafa kadar olan yolculuğuna erişimini sağladı.

Tarımsal üretimin çeşitliliğinin korunması amacıyla yürüttüğü Anadolu Lezzetleri projesiyle kaybolmaya yüz tutmuş lezzetleri gün yüzüne çıkaran Migros, 2020'de Anadolu'nun verimli topraklarına ve tarımın önemine dikkati çekmek amacıyla hazırladığı "Tarım Bizim Geleceğimiz" belgeselini de izleyiciyle buluşturdu.

Gıdaya Saygı projesi kapsamında "Sürpriz Kutu" projesini de Türkiye'de uygulayan ilk perakendeciler arasında bulunan şirket, "Fazla" mobil uygulaması üzerinden de olgun meyve ve sebzeler, hemen tüketime uygun et ürünleri, taze ve kuru gıdaları yüzde 50 indirimli satışa sunuyor.