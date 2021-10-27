Midyat'ta okul servis araçlarının şoförlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi
AA / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat
Mardin'in Midyat ilçesinde okul servis araçlarının şoförlerine yönelik eğitim semineri verildi.
MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde okul servis araçlarının şoförlerine yönelik eğitim semineri verildi.
Milli İrade Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen seminerde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki jandarma trafik ekiplerince bilgilendirme yapıldı.
Taşımacılık faaliyetlerinin düzenini ve güvenliğini artırmak, olası trafik kazalarını azaltmak amacıyla düzenlenen seminere 87 şoför katıldı.
Seminerde emniyet kemerinin önemi, güvenli takip mesafesi, okul servis araçlarında bulunması gerekenler ve sürücü davranışları ile şoförlerin uyması gereken trafik kuralları hakkında slayt eşliğinde eğitim verildi.
AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri
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