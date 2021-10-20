Midyat'ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Işıklar Mahallesi Muhtarı Adnan Acar, törende muhtarlar adına bir konuşma yaptı.

Kaymakam Ahmet Solmaz'ı ziyaret eden muhtarlar daha sonra Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin tarafından düzenlenen yemeğe katıldı.

Yemekte konuşan Kaymakam Solmaz, koordineyi bir şekilde yürütülecek çalışmalarla ilçeye hizmet sunulmaya devam edileceğini belirtti.

Midyat'ın en ücra köşesinden en merkezi yerine kadar olan bütün ihtiyaçlarını peyderpey çözmeye gayret edeceklerini dile getiren Solmaz, tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutladı.

Belediye Başkanı Şahin de mahallesindeki her soruna çözüm arayan, vatandaş ile devlet arasında bir köprü vazifesi gören mahalle muhtarlarının 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladığını söyledi.

Şahin ilçeye kazandırılacak yatırmalara ilişkin de bilgi verdi.

AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış da muhtarların anlamlı gününü kutladı.