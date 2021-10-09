Midyat'ta motorsiklet kazası: 2 yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletli 2 şahıs kaza yaptı.
MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletli 2 şahıs kaza yaptı. Yaralılar 112 Ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Kaza, Mardin'in Midyat ilçesi Barıştepe Mahallesi yolunda meydana geldi. M.S.Ö., sevk idaresindeki motosikletli 2 şahıs bilinmeyen sebeplerden kaza yaptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edilirken, yaralı 2 şahıs Midyat devlet hastanesine nakledilerek burada tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
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