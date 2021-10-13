Midyat Belediye Başkanı Şahin'e kooperatif üyelerinden ziyaret - Haberler
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Midyat Belediye Başkanı Şahin'e kooperatif üyelerinden ziyaret

AA / Selahattin Erol - Haberler | Güncel
Midyat Belediye Başkanı Şahin'e kooperatif üyelerinden ziyaret

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i, Sınırlı Sorumlu Midyat Mermerciler Karocular ve Biriketçiler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Arif Yeşilmen ve üyeleri ziyaret etti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i, Sınırlı Sorumlu Midyat Mermerciler Karocular ve Biriketçiler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Arif Yeşilmen ve üyeleri ziyaret etti.

Şahin, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnafın bir arada toplanmasının önemli olduğunu, belediye olarak vatandaş ve esnafa mağdur olmaması için destek verdiklerini söyledi.

Esnafın sorunlarını çözmek için her zaman her yerde ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Şahin, "Esnafı seviyoruz. Onlara her zaman destek vermeye hazırız." dedi.

Yeşilmen de kooperatifin kurulması sürecinde kendilerine verdiği destek dolaysıyla Şahin'e teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri
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