Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition duyuruldu

Windows PC ve Xbox Series X'teki Microsoft Flight Simulator'a beş yeni uçak, sekiz yeni havalanı ve topluluk tarafından istenen diğer yeni özellikler ekleyecek büyük bir güncelleme geliyor. Microsoft ve geliştirici Asobo Studio güncellemeyi getiriyor. Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition, 18 Kasım'da çıkış yapacak.

Xbox'ın YouTube hesabında Microsoft Flight Simulator'ın GOTY sürümü paylaşılan videonun açıklamasında şu sözlere yer verildi:

"18 Kasım'da geliyor! Sim'i böyle bir fenomen haline getiren hayranlarımıza bir "teşekkürler" olarak Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition'ı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Game of the Year Sürümü, 5 yepyeni uçak ve 8 ek el yapımı havalimanı ile birlikte yeni görevler, öğreticiler, özellikler, fotogrametri şehirleri ile geliştirildi ve 2020'de piyasaya sürülmesinden bu yana yayınlanan tüm içerik güncellemelerini içeriyor."

Simmers bu yeni uçakları ABD ve Avrupa'daki yeni havaalanlarını götürebileceksiniz. İşte Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition ile eklenen sekiz yeni havalimanı.

ALMANYA

Leipzig/Halle Airport (EDDP)

Allgäu Airport Memmingen (EDJA)

Kassel Airport (EDVK)

İSVİÇRE

Lugano Airport (LSZA)

Zurich Airport (LSZH)

Luzern-Beromunster Airport (LSZO)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Patrick Space Force Base (KCOF)

Marine Corps Air Station Miramar (KNKX)

Güncelleme ayrıca altı yeni Discovery Uçuşu (Helsinki, Freiburg im Breisgau, Mekke, Mounment Valley, Singapur ve Cook Dağı) 14 yeni öğretici, güncellenmiş bir hava sistemi, DirectX 12'ye erken erişim ve Bing haritalar destekli yeni fotogrametri şehirleri ekleniyor.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR: GAME OF THE YEAR EDITION DUYURU FRAGMANI

