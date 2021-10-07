Microsoft: Devlet destekli 'hackleme' vakalarının yüzde 58'inin arkasında Rusya var - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Microsoft: Devlet destekli "hackleme" vakalarının yüzde 58'inin arkasında Rusya var

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Microsoft: Devlet destekli

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, son bir yılda devlet destekli olduğu tespit edilen "hackleme vakalarının" yüzde 58'inin ardında Rusya'nın olduğunu ve çoğunlukla ABD'deki hükümet kurumlarıyla düşünce kuruluşlarının hedef alındığını açıkladı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, son bir yılda devlet destekli olduğu tespit edilen "hackleme vakalarının" yüzde 58'inin ardında Rusya'nın olduğunu ve çoğunlukla ABD'deki hükümet kurumlarıyla düşünce kuruluşlarının hedef alındığını açıkladı.

Microsoft, tespit edilen hacklenme girişimlerini derlediği ve Temmuz 2020- Haziran 2021 dönemini kapsayan "Yıllık Dijital Savunma Raporu"nu yayımladı.

Arkalarında bir devlet olduğu tespit edilen "hacklenme" vakalarının yüzde 58'inin ardında Rusya olduğu aktarılan raporda, bu olayların çoğunluğunda bakanlıklar gibi ABD hükümeti kurumları ve ABD'deki düşünce kuruluşlarının hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan sıralamada Rusya'yı yüzde 23 ile Kuzey Kore, yüzde 8 ile Çin takip etti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı

2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

 Beyaz Saray: Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile yıl sonundan önce çevrim içi bir araya gelecek

Beyaz Saray: Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile yıl sonundan önce çevrim içi bir araya gelecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Gülşen Alişan Aleyna Tilki Deniz Akkaya
Spor Cristiano Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Microsoft: Devlet destekli 'hackleme' vakalarının yüzde 58'inin arkasında Rusya var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 18:39:36. #1.17#