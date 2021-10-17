Miami Uluslararası Otomobil Fuarı - Haberler
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Miami Uluslararası Otomobil Fuarı

AA / Eva Marie Uzcategui Trinkl - Haberler | Güncel

Fuara giriş bölümü Fuarda sergilenen araçlar ABD - ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentindeki Miami Beach Convention Center'da düzenlenen Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Fuara giriş bölümü

Fuarda sergilenen araçlar ABD - ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentindeki Miami Beach Convention Center'da düzenlenen Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. 24 Ekim'e kadar devam edecek fuarda çeşitli otomobil markalarının modelleri sergilendi.

Miami Uluslararası Otomobil Fuarı

Miami Uluslararası Otomobil Fuarı

Miami Uluslararası Otomobil Fuarı

Miami Uluslararası Otomobil Fuarı
AA / Eva Marie Uzcategui Trinkl - Son Dakika Haberleri
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