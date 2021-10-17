Miami Uluslararası Otomobil Fuarı
AA / Eva Marie Uzcategui Trinkl - Haberler | Güncel
Fuara giriş bölümü Fuarda sergilenen araçlar ABD - ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentindeki Miami Beach Convention Center'da düzenlenen Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Fuara giriş bölümü
Fuarda sergilenen araçlar ABD - ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentindeki Miami Beach Convention Center'da düzenlenen Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. 24 Ekim'e kadar devam edecek fuarda çeşitli otomobil markalarının modelleri sergilendi.