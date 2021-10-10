Miami'de Türk Başkonsolos, yardım kolisi dağıtımında gönüllü oldu - Haberler
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Miami'de Türk Başkonsolos, yardım kolisi dağıtımında gönüllü oldu

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Miami'de Türk Başkonsolos, yardım kolisi dağıtımında gönüllü oldu

NEW ABD'de, Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan, bir caminin yardım dağıtımı sırasında gönüllü olarak çalıştı.

NEW ABD'de, Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan, bir caminin yardım dağıtımı sırasında gönüllü olarak çalıştı.

Başkonsolos Ceylan, Miami Gardens Cami'nin yardım dağıtımı çalışmalarına katıldı.

Gönüllü olarak gıda kolilerinin dağıtılmasına yardım eden Ceylan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Ceylan, AA muhabirine, Miami Gardens Cami'nin hemen hemen her cuma gıda, sebze, meyve ve bazen de ağrı kesici gibi reçetesiz ilaç yardımları yaptığını belirtti.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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