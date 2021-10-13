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MHP Tarsus İlçe Başkanı Çelik, partisinin ilçe sekreterinin aracının kurşunlandığını bildirdi

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
MHP Tarsus İlçe Başkanı Çelik, partisinin ilçe sekreterinin aracının kurşunlandığını bildirdi

MHP Tarsus İlçe Başkanı Mehmet Çelik, partisinin ilçe sekreteri Zeki Avşar'ın park halindeki aracının kurşunlandığını belirterek, "Bu menfur olayda tek tesellimiz ilçe sekreterimizin araçta olmaması ve canına herhangi bir zarar gelmemesidir.

TARSUS, MERSİN (AA) - MHP Tarsus İlçe Başkanı Mehmet Çelik, partisinin ilçe sekreteri Zeki Avşar'ın park halindeki aracının kurşunlandığını belirterek, "Bu menfur olayda tek tesellimiz ilçe sekreterimizin araçta olmaması ve canına herhangi bir zarar gelmemesidir." ifadesini kullandı.

Çelik, yazılı açıklamasında, Avşar'ın, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesindeki evinin önünde park halinde bulunan 33 AAJ 919 plakalı aracına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıyı kınayan Çelik, "Bu menfur olayda tek tesellimiz ilçe sekreterimizin araçta olmaması ve canına herhangi bir zarar gelmemesidir. Yapılan saldırıyı kınamakla kalmayacağımızı, küçük hesapla, magandalıkla ve kalleşçe yapılan bu saldırının kanunlar çerçevesinde sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildirir, ilçe sekreterimiz ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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