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MHP'li Kara, Yunak'ı ziyaret etti

AA / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel
MHP'li Kara, Yunak'ı ziyaret etti

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Yunak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

YUNAK, KONYA (AA) - MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Yunak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kara, sırasıyla MHP İlçe teşkilatı, Yunak Kaymakamı İbrahim İşleyen'i ziyaret ederek ilçe ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra partililer ile birlikte kentte esnaf ziyaretleri yapan Kara, vatandaşların dilek ve isteklerini dinledi.

Kara'nın Yunak ilçesindeki programına, MHP Konya İl Başkan Yardımcıları Oğuzhan Pamukçu, Mustafa Durak, Orhan Acar ve partililer eşlik etti.

AA / Abdulkadir Uysal - Son Dakika Haberleri
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