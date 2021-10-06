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MHP'li kadınlar, "Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"nda buluşacak

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
MHP'li kadınlar,

MHP'nin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, 10 Ekim Pazar günü, Ankara'da "Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı" yapacak.

ANKARA (AA) - MHP'nin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, 10 Ekim Pazar günü, Ankara'da " Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı" yapacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, yazılı açıklamasında, MHP'li kadınların, "Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"nda buluşacağını belirtti.

Anadolu'nun uçsuz bucaksız kültürel simgelerinden en çok kullanılanlarından birinin de "eli belinde" motifi olduğunu vurgulayan Yılık, "Başta halı kilim dokumalarında, ahşap evlerin oyma süslerinde, takılarda karşımıza çıkan bu kültürel miras, annelik ve verimlilik sembolü, gelin kız, çocuklu kız, ana kız gibi isimlerle de anılan bu motif, aynı zamanda kadının ailedeki rolünü ve gücünü ifade ediyor." ifadesini kullandı.

Yılık, "eli belinde" figüründen ilham alınarak, MHP'nin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı birimi tarafından "Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"nın 10 Ekim Pazar günü, saat 11.00'de ATO Congresium'da Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin önderliğinde, kadın teşkilat mensuplarının katılımıyla düzenleneceğini kaydetti.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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