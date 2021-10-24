MHP Kayseri İl Teşkilatı'ndan ilçe ziyaretleri

KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri İl Teşkilatı, 2 günde 12 ilçe ziyareti gerçekleştirdi.

MHP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, il yönetim kurulu ve il divan kurulu üyeleri, 2 gün içinde 12 ilçede teşkilat ziyareti gerçekleştirdi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlarla görüştü.

Bu kapsamda İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi, Tomarza, Bünyan, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Akkışla, Sarız ve Pınarbaşı ilçeleri ziyaret edildi.

Cumhur İttifakı'nın öneminin anlatıldığı ziyaretlerde Ersoy ve İncetoprak, ilçelerin yaşadığı sıkıntıların yanında vatandaşların özel sorunları ile de ilgilenerek, taleplerini not aldı.

Milletvekili Ersoy, sorunların çözümü konusunda gerekenlerin yapılacağını kaydetti.