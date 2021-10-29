MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı Türk bayrağı dağıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı Türk bayrağı dağıttı

AA / Melih Palas - Haberler | Güncel
MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı Türk bayrağı dağıttı

MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı.

MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı.

İlçe Başkanı Adnan Göktekin ve beraberindeki heyet, ilçedeki esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Göktekin, gazetecilere, Cumhuriyet Bayram dolayısıyla teşkilat olarak bayrak dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Cumhuriyet Bayramında ilçemizin pazar yerinde halkımıza ve değerli pazarcı esnafına bayrak hediye ettik. Özellikle küçük yavrularımızın bayrağımıza olan sevgilileriyle mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri
Kocaeli'de içinde kız arkadaşını öldürdüğü taksiyle emniyete giden zanlı tutuklandı

Kocaeli'de içinde kız arkadaşını öldürdüğü taksiyle emniyete giden zanlı tutuklandı

 Belediyeden 'köpeklerin diri diri gömüldüğü' iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük

Belediyeden "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title