MHP İzmir Milletvekili Osmanağaoğlu, Bayındır'da muhtarlarla buluştu

BAYINDIR, İZMİR (AA) - MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu Bayındır ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Osmanağaoğlu, yaptığı açıklamada, muhtarlarla gerçekleştirdikleri toplantının 8'incisini Bayındır'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Muhtarsız idare sistemi, muhtarsız sosyal ve toplumsal yapı akla da, mantığa da, yönetim sistemimizin doğasına da tamamen aykırıdır." sözünü kendilerine şiar edindiklerini vurgulayan Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz haftalarda Aliağa, Dikili, Bergama, Kemalpaşa, Menemen, Beydağ ve Kiraz'da muhtarlarla toplantılarımızı gerçekleştirdik. Birinci ağızdan sorunları dinledik. Çözüm bekleyen hususları not aldık. Arkadaşlarımızla birlikte zaman kaybetmeden ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalarımızı başlattık. Hem yazılı hem de sözlü olarak takip ettiğimiz bu süreçlerin neticesinde, bizlerle paylaşılan sorunların çözümüne katkı sunmayı murat ediyoruz. İnşallah hep beraber daha güzel bir Bayındır için el ele vermenin sonuçlarını yakın zamanda göreceğiz."

Muhtarların yanı sıra STK temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, parti yöneticileri, MHP Bayındır İlçe Başkanı Şevki Aksu da yer aldı.

Osmanağaoğlu, Kaymakam Mehmet Ali Öztürk ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'i ziyaret etti.