MHP heyetinden Vali Karaloğlu'na ziyaret

DİYARBAKIR (Habermetre) - Vali Münir Karaloğlu MHP heyetini İçkaledeki Makamı'nda kabul etti.

'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programı kapsamında Diyarbakır'a gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ile beraberindeki heyet Vali Karaloğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Karaloğlu, Yıldırım ve beraberindeki heyetle görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Karaloğlu, Yıldırım ve beraberindeki heyeti Diyarbakır'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Yıldırım ve beraberindeki heyet ise Karaloğlu'na misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Yıldırım'a MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, MYK üyeleri Necmi Yıldırım, Ömer Çağlar Yılmaz, Uğur Öztürk ile Diyarbakır il başkanı Cihan Kayaalp eşlik etti.

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