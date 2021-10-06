MHP heyeti sebze ve meyve halini ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP heyeti sebze ve meyve halini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
MHP heyeti sebze ve meyve halini ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir il yönetimi hal esnafını ziyaret etti.

BALIKESİR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir il yönetimi hal esnafını ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri, esnaf ziyaretlerine Balıkesir Yaş Sebze ve Meyve Hali ile devam etti. Sabah erken saatlerde gerçekleşen hal ziyaretinde İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve beraberindeki heyet, hal esnafı ve vatandaşlar ile hasbihal etti. Başkan Yüksel hal esnafının meseleleri hakkında bilgi aldıktan sonra, alış veriş yapan esnaflarla da görüştü. Başkan Yüksel, Milliyetçi Hareket Partisi olarak hal esnafı ve pazarcı esnafına bol kazançlar diledi. - BALIKESİR

MHP heyeti sebze ve meyve halini ziyaret etti

MHP heyeti sebze ve meyve halini ziyaret etti

MHP heyeti sebze ve meyve halini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı
Spor Stefan Kuntz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MHP heyeti sebze ve meyve halini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 13:11:07. #1.11#