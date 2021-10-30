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MHP heyeti Bingöl'de

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel
MHP heyeti Bingöl'de

MHP milletvekilleri, 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' programı kapsamında geldikleri Bingöl'de esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

MERSİN (DHA) - MHP milletvekilleri, 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' programı kapsamında geldikleri Bingöl'de esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Bingöl'e gelen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile MKYK üyeleri Muhammed Köse, Alper Erdem, Abdullah Bahadır Alperen, Eyüp Gönültaş ve Akif Çapraz, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, Cumhur İttifakı'nın projelerini anlattı. Heyet, Bingöl Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda ise şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve güvenlik korucuları ile buluştu.Burada konuşan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, parti teşkilatlarının 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' temalı yeni çalışma programında, halkla bir araya gelmenin onurunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Kılavuz, "Vatandaşlarımızı dinlemek amacıyla bu programları tertip ediyoruz. Yaptığımız toplantının gerekli notlarını gündemimize alacağız. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın'a programın özünü rapor halinde arz edeceğiz" dedi.


MHP heyeti Bingöl'de

MHP heyeti Bingöl'de

MHP heyeti Bingöl'de

MHP heyeti Bingöl'de

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri
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