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Mezun olmadan iş sahibi oluyorlar

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Mezun olmadan iş sahibi oluyorlar

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin büyük bölümü, yapılan protokoller sayesinde son sınıfta yaptıkları uzun stajla mezun olmadan iş sahibi oluyor.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin büyük bölümü, yapılan protokoller sayesinde son sınıfta yaptıkları uzun stajla mezun olmadan iş sahibi oluyor.

Fakültede okuyan öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmakta sıkıntı yaşamaması için fakülte yönetimi havalimanları, organize sanayi bölgesi, ticaret odaları, serbest bölge başta olmak üzere kurumsal firmalarla protokol imzalıyor.

Üniversitede 3,5 yıl teorik eğitim alan öğrenciler, yazın 20 günlük gönüllü staja katılıyor. Dördüncü sınıfın son döneminde istedikleri kurum veya firmalarda staja başlayan öğrenciler, şirketin ve üniversitenin verdiği puanla mezun olabiliyor.

Dönem boyunca sık sık kontrol edilen öğrenciler, sevdikleri yerlerde başarılı bir şekilde staj yapınca mezun olmadan iş teklifi alabiliyor.

Fakültenin Dekan Vekili Prof.Dr. Ramazan Erturgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere iş yerinde eğitim ve uzun staj imkanı sağladıklarını söyledi.

Yaklaşık 6 yıldır akademik kadroyla sektördeki tüm firmaları ziyaret ederek, çözüm önerileri ürettiklerini anlatan Erturgut, şunları kaydetti:

"Antalya Ticaret ve Sanayi Odası da çözüm ortağımız, protokolümüz var. Üyelerinden firma imkanı sağlıyorlar. Öğrencilerimiz dördüncü sınıfta iş bulmuş oluyor ve kadroya geçiyorlar. Bir çalışma yaptık, öğrencilerimizin yüzde 80'in üzerinde iş bulduğunu gördük. Öğrencilerimizi kendi alanlarıyla ilgili işlere yerleştiriyoruz. Kurumsal firmalar, başta stajyer almaya sıcak bakmıyordu ancak şu an yoğun taleple karşılaşıyoruz."

Uluslararası ticaret ve lojistik bölümüne de ilginin yoğun olduğunu anlatan Erturgut, 6 yıldır üst üste YKS sınavına göre Türkiye'de en yüksek puanla öğrenci alan bölüm olduğunu anlattı.

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gözde Yirmibeşoğlu ise fakültedeki 6 bölüme yıllık 700 civarında öğrencinin kayıt yaptırdığını, 500 civarında mezun verdiklerini ve yüzde 84'ünün kendi alanında işe yerleştiğini söyledi.

"Stajım bittiği gün sigorta girişim yapıldı"

Hava ve deniz taşımacılığında faaliyet gösteren bir firmada çalışan yeni mezunlardan Alperen Erdem ise iş aramak zorunda kalmadığını, stajdan sonra işe alındığını ifade etti.

Bir firmada müşteri temsilcisi olarak çalışan Side Çiftçi de lojistik bölümünü okurken staj döneminde iş yerinin, çalışmasını beğendiğini ve iş teklif ettiğini anlattı. Çiftçi, stajı bittiği gün sigorta girişi yapılarak işe başladığını vurguladı.

Mobilya yatak sanatı alanında çalışan Yusuf Tav, doğru eğitimle staj birleşince güzel sonuçlar olduğunu anlattı.

Hava ve deniz taşımacılığında faaliyet gösteren firmanın Akdeniz Bölge Müdürü Osman Ersoy ise 2014'ten bu yana üniversiteyle iş birliği içinde olduklarını, nitelikli öğrencileri bünyelerine kattıklarını kaydetti.

Öğrencilerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana şubelerinde de çalıştığını belirten Ersoy, "20'nin üzerinde öğrenciyi firmamızda işe aldık." dedi.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
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