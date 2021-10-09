'Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın lansmanı yapıldı

DİYARBAKIR Valiliği, TÜRSAB ve Diyarbakır Fuarcılık Hizmetleri ortaklığında kentte 24-27 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan 'Diyarbakır 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın basın lansmanı yapıldı. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, bu destansı toprakları dünyaya tanıtmanın asli görevleri olduğunu söyledi. Vali Münir Karaloğlu da fuarı, ülke turizmi adına kullanılmayan özellikleri kullanabilme adına bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Sur ilçesindeki Cemil Paşa Konağı'nda düzenlenen toplantıya Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya da birlik olarak bu toprakları dünyaya tanıtmanın asli görevleri olduğunu aktardı. Bağlıkaya, "Bunu inanarak yapıyoruz. 24-27 Mart 2022'de düzenleyeceğimiz 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı ile hem ulusal hem de uluslararası alanda bölgeye yabancı alım heyetlerini çekmeyi sürdürülebilir iş birlikleri oluşturmayı bölgenin özelliklerini kaybetmeden kalkınmasını ve bu kalkınmada bölge halkına fayda sağlanmasını hedefliyoruz. TÜRSAB olarak Mezopotamya bölgesinin yurt dışında tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk olarak Ukraynalı turizmcilerle bölgenin sahip olduğu tarihi ve turistik değerleri tanıtacağız. Bu tanıtım çalışmalarını kültür turizmine önem veren diğer turizm kaynak pazarlarında da aynı şekilde sürdüreceğiz. Mezopotamya'nın marka değerinin yaptığımız bu çalışmalarla artıracağımıza inanıyoruz" diye konuştu