Mezitli'de Pati Fest Festivali - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mezitli'de Pati Fest Festivali

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mezitli'de Pati Fest Festivali

Mezitli Belediyesi, sokak hayvanlarına destek vermek amacıyla Sokak Hayvanları Koruma Derneği ile birlikte Pati Fest Festivali düzenledi.

MEZİTLİ, MERSİN (İHA) - Mezitli Belediyesi, sokak hayvanlarına destek vermek amacıyla Sokak Hayvanları Koruma Derneği ile birlikte Pati Fest Festivali düzenledi. Buluşma, müzik ve dansın yanında hayvan dostlarını bir araya getirdi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Pati Fest Festivalinde, Babil Sitesi önü Cumhuriyet Gösteri Alanında açılan stantların yanında iki gün boyunca farklı dans ve müzik etkinlikleri düzenlendi. Tüm gelirinin sokak hayvanlarına harcanacağı Pati Fest'e, Mersinlilerin hayvanları ile birlikte katılması renkli görüntüler oluşturdu. Festivale katılanlar, hayvanları ile çimler üzerinde oyunlar oynadı, diğer hayvan sahipleri ile tanışarak yeni dostluklar kurdu.

Müzik ve dansla dolu bir festival

Mersinlilerin, Mezitli Belediyesi zumba eğitmenlerinin iki gün boyunca dansları ile eşlik ettiği festivalin ilk gününde WON Grubu konser verirken DJ Şahin ise müzik şovu ile destek verdi. VFM Kliniğinden Veteriner Hekim Özgür Gündüz de 'Sokak hayvanlarında görülen hastalıklar ve kullanılan beşeri ilaçlar' konulu bir seminer verdi.

Festivalin ikinci gününde ise Mezitli'ye Rusya'da birincilik kazandıran genç solist Tamay Özaltun konseri müzikseverler ve hayvanseverlerle buluştu. Özaltun, birbirinden güzel şarkı ve türkülerini izleyicilerle birlikte seslendirdi. Festivalin finalinde ise rock müziğin temsilcisi Kibrit Kutusu grubu sahne performansı sergiledi. Monavet Kliniğinden Veteriner Hekim Burak Fakıoğlu, 'Kısırlaştırmanın önemi' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

"Hayvan dostlarımıza, halkımız ve sanatçılarımız da destek verdi"

Mezitli Belediyesi olarak, Sokak Hayvanları Koruma Derneği ile birlikte sokakta yaşayan hayvan dostlara destek olmak amacıyla iki gün süren bir festival düzenlediklerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "İki gün süren ve renkli görüntülere sahne olan etkinliğimiz boyunca hayvan severlerimiz ve değerli sanatçılarımız destek verdi. Sokakta yaşayan dostlarımıza dikkat çektik; aynı zamanda onların beslenmeleri ve barınmaları konusunda katkı sağlamaya çalıştık. Veteriner hekimlerimiz de beslenmeleri ve tedavileriyle ilgili söyleşiler gerçekleştirdi. Çok verimli ve dolu dolu bir festival oldu" dedi.

"Mezitli hayvanlar için de özel bir ilçe"

Mezitli'de sokakta yaşamak durumunda olan hayvanlar için de en iyi şartları sağlamaya çalıştıklarına vurgu yapan Tarhan, Mezitli'de bulunan hayvan mezarlığının artık ülke genelinde bilindiğini ve farklı şehirlerden hayvanlarını gömmek istediklerini hatırlatarak, "Mezitli'de yaşayan insanlarımız her durumda olduğu gibi sokakta yaşayan hayvanlarımız konusunda da son derece duyarlı. Biz de Mezitli Belediyesi olarak bu duyarlı yaklaşımlarına elimizden geldiği ölçüde katkı sunmaya çalışıyoruz. Mezitli, hayvanlar için de özel bir ilçe. Sokak hayvanlarına besleme noktaları, personelimiz tarafından özel tasarlanan yuvalar ve destek kampanyaları ile destek sağlıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Mezitli'de Pati Fest Festivali

Mezitli'de Pati Fest Festivali

Mezitli'de Pati Fest Festivali

Mezitli'de Pati Fest Festivali

Mezitli'de Pati Fest Festivali

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Engin Altay Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Didem Arslan Yılmaz
Spor Serdar Aziz Güven Yalçın Burak Yılmaz Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mezitli'de Pati Fest Festivali - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:47:08. #1.17#