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Mezarliklarda bakim onarim çalişmalari sürüyor

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Mezarliklarda bakim onarim çalişmalari sürüyor

Hizmet standartlarını her zaman yükseltmeyi hedefleyen ve tüm hizmetlerin ücretsiz bir şekilde verildiği hizmetler arasında yer alan Giresun Belediyesi cenaze hizmetleri vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

GİRESUN (Habermetre) - Hizmet standartlarını her zaman yükseltmeyi hedefleyen ve tüm hizmetlerin ücretsiz bir şekilde verildiği hizmetler arasında yer alan Giresun Belediyesi cenaze hizmetleri vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Bu kapsamda; Giresun Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri yıl boyu düzenli olarak yaptıkları mezarlık bakım ve temizlik işlerini yoğunlaştırdı. Ekipler tarafından yağışlarla beraber uzayan otlar biçilirken, genel bakımlarda yapılıyor.

Şehir mezarlığı olan Yeni mezarlık ve Samanlıkkıranı mezarlığının yanı sıra Belediye sorumluluk sahasında yer alan Aydınlar, Küçükköy, Çaykara, Yalı, Erikliman, Kavaklar, Seldeğirmeni, Teyyaredüzü, Kayadibi ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mezarlıklarda da programlı bir şekilde çalışma yürütülüyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Hemşehrilerimize en zor zamanlarında destek olmak için ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz cenaze nakil ve defin işlemlerinin yanı sıra mezarlıklardaki çalışmalarımız da devam ediyor. Vatandaşlarımızın mezar ziyaretlerini daha kolay şartlarda gerçekleştirmesi için gerekli çalışmalar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlikle sürdürülecektir. " dedi.

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