Mezar ihbarı boş çıkınca ekipler çukuru kapatıp döndü - Haberler
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Mezar ihbarı boş çıkınca ekipler çukuru kapatıp döndü

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Mezar ihbarı boş çıkınca ekipler çukuru kapatıp döndü

ANTALYA'da ormanda bir alanın mezar olarak kazılmış olabileceği ihbarı, polisi harekete geçirdi.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da ormanda bir alanın mezar olarak kazılmış olabileceği ihbarı, polisi harekete geçirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kazıda olumsuz bir duruma rastlamayınca çukuru kapattı.

Muratpaşa ilçesinde bugün saat 14.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, 'nitelikli doğal koruma alanı' ilan edilen Lara kumul ve ormanlarında bir alanın kazıldığını ve mezar olabileceğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgede araştırma yapan ekipler, önce elle ardından da kürekle alanı kazdı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bölgenin oyun amaçlı kazılmış olabilme ihtimalini değerlendiren ekipler, alanı kapatıp ayrıldı.


Mezar ihbarı boş çıkınca ekipler çukuru kapatıp döndü

Mezar ihbarı boş çıkınca ekipler çukuru kapatıp döndü

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