MEYVECİLİKTE ÖNCÜ KÖY YEŞİLKÖY'E TKDK DESTEKLERİ İLE MODERN SOĞUK HAVA TESİSİ KAZANDIRILDI

TEFENNİ, BURDUR (Habermetre) - Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, İlimizde meyveciliğin öncü köylerinden Elmasıyla ünlü Tefenni İlçesine bağlı Yeşilköy'de, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu destekleriyle kazandırılan Soğuk Hava Tesisi'nin açılış törenine katıldı. AB Standartlarına uygun olarak yapılan Modern Soğutma Tesisinin Yeşilköy'lü emektar üreticilere hayırlı olmasını dileyen Vali Arslantaş, bölge tarımına, meyveciliğine önemli katmadeğer sağlayacak bu yatırım için işletme sahibi Halil Özcan'ı tebrik etti. İlimizde meyvecilik alanında öncü köylerimiz arasında başı çeken, 5200 dekarlık meyve alanına sahip Yeşilköy'e Tkdk destekli, 9560 metreküp kapasiteli ve 10 adet atmosfer kontrollü soğuk odası bulunan modern soğuk hava deposu girişimci Halil Özcan tarafından kazandırıldı. Yapımı tamamlanan ve hizmet vermeye başlayan soğuk hava deposunun açılış töreni başta Vali Ali Arslantaş olmak üzere Burdur Milletvekilleri Sayın Bayram Özçelik, Sayın Mehmet Göker, Sayın Yasin Uğur ve protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan açılış töreninde Vali Arslantaş, Milletvekili Özçelik, Milletvekili Göker, Milletvekili Uğur, Tefenni Kaymakamı Safa Kahraman, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Burdur İl Koordinatörü Mesut Yıldıran ve İşletme Sahibi Halil Özcan tarafından konuşma yapıldı. Konuşmalar sonrası Vali Arslantaş ve beraberindeki protokol üyeleri kurdeleyi keserek soğuk hava tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası soğuk hava deposu gezildi ve İşletme Sahibi Özcan, tesis hakkında bilgi verdi. Yaklaşık yatırım maliyeti 5. 903. 617, 23 TL olan, 2. 361. 446, 89 TL'si TKDK tarafından desteklen Modern Soğuk Hava Tesisi 9560 m3 kapasitede ve 10 adet atmosfer kontrollü soğuk oda içerecek şekilde tasarlanmış. Soğuk hava tesisinde atmosfer kontrollü sistem ile depolanacak ürünün kalitesinin korunarak uzun ömürlü olması, üründe oluşabilecek ağırlık kaybının önlenmesi ve ürünün doğallığının uzun süre korunması sağlanıyor. Vali Arslantaş açılışta yaptığı konuşmada;

"Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümünü en kalbi duygularla kutluyorum. Mustafa Kemal Paşaya ve arkadaşlarına şükranlarımı iletiyorum. Kaymakam bey köyümüzü anlattı. TKDK Koordinatörümüz, Halil bey ve milletvekillerimiz tesisimizi anlattı. Önünde bulunduğumuz bu tesis gibi ilimize 437 tesis daha yapıldı ve bunlarda ekonomiye 300 milyon liralık bir yatırım kazandırıldı.

Meyvecilik alanını geliştirmek çok mümkün görünmüyor. Çünkü Yeşilköy'ümüzde 18 bin dönüm orman alanı var Yeşilköy'ümüzün. Geriye kalan 6 bin dönüm alanında yani toplan 24 bin dönümlük bir genişliği var. 5300 dönüm alanda sulanarak ziraat yapılabiliniyor. Onunda neredeyse tamamı meyve üreimi yapılıyor. Belki meyve türünün uluslar arası istediği kalitede ürün verebilecek türleri getirmemiz gerekiyor. Tarım teşkilatımıza çok ciddi iş düşüyor. Üreticilerimize İhtiyar heyetimize birlikte çok ciddi iş düşüyor.

Köylerimizi sıklıkla ziyaret ediyorum. Bizleri sorun olarak iletilenlerin başında hayvancılık yapan vatandaşlarımızın yemle, ziraat yapan vatandaşlarımızın gübreyle, mazotla ilgili sorunları var. ve yine sondaj sulaması yapan vatandaşlarımızın da kooperatiflerimizinde elektrik, hem fiyatıyla hemde elektriğe uaşmayla ilgili sorunu var. Bunlarla ilgili destekleme kalemlerinde Tarım Bakanlığımızın çok ciddi bir çalışması var. 146 kaleme yayılmış tarımsal destek var şuanda. Bunuda 50'ye yakını ilimizde uygulanıyor. Tarım Bakanımızla bir toplantı yapmıştık, milletvekillerimizde iştirak etmişlerdi. Oradaki teklifimiz mazota yeme enerjiye ve gübreye olmak üzere 4 kalemde verilecek destekle üreticinin çiftçinin ihtiyacının çok büyük bir oranda sürdürebileceğini paylaşmıştık. Tüketicinin dünyanın içinden geçtiği zor şartlar ortada.

Biz Cumhuriyeti Böyle Kurduk yazılı bir meşhur resim vardır. Yaklaşık 30 kişilik köylü teyzelerin, nenelerin gençlerin olduğu bir resim. Geldiğimiz nokta o gün Cumhuriyeti kuranların bize bıraktığı noktadan oldukça ileride. Fakat onların aştığı yoldan yürüyerek biz bu noktaya geldik. Biz neleri gördük hep beraber neleri yaşadık millet olarak. Bu günleride atlatacağımızı hep birlikte beraberlik içerisinde, ülkemizin muasır medeniyetler sevyesine çıkaracağımız olan inancımız tamdır.

Ben bu tesisin üreticilerimize faydalı olmasını temenni ediyorum. Halil bey ve ailesine helalinden bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

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