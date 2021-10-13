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Meyve suyu ihracatının lideri elma suyu

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Meyve suyu ihracatının lideri elma suyu

Türkiye'nin meyve suyu ihracatı 2021 yılının Ocak – Eylül döneminde yüzde 20'lik artışla 223 milyon dolardan 268 milyon dolara yükseldi.

Türk meyve suyu sektörünün ihracatından en büyük payı ise; 138,5 milyon dolarla elma suyu ihracatı aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye, 2020 yılının 9 aylık döneminde 1 milyar 470 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatı yaparken, meyve suyu meyve sebze mamulleri ihracatının lideri oldu.

Türkiye'de meyve suyu sektörünün büyük bir gelişim gösterdiğini, meyvelerin katma değere dönüşmesine katkı sağladığını dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, meyve suyu ihracatının son 5 yıldır sürekli artarak 2016 yılındaki 182 milyon dolar seviyesinden, 2020 yılı sonunda 323 milyon dolara geldiğini belirtti.

Meyve suyu ihracatındaki artışın 2021 yılında da sürdüğüne işaret eden Uçak, "Türk meyve suyu sektörü 2021 yılının son çeyreğinde göstereceği performansla 2021 yılı sonunda 400 milyon dolar ihracat rakamına ulaşabilecek güçte. 2022 yılında 500 milyon dolarlık meyve suyu ihracatı gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.

Türkiye'nin yıllık 4,3 milyon ton elma üretimiyle elma üretiminde dünyada ilk üç ülke arasında yer aldığının altını çizen Uçak sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'nin elma üretiminin katma değere dönüşmesi adına ihracatçılarımız yoğun çaba gösteriyorlar. 2021 yılının OcakEylül döneminde; elma suyu ihracatımız yüzde 60'lık artışla 86 milyon dolardan 139 milyon dolara çıktı. Vişne, şeftali, kayısı suyu ihracatımız 103 milyon dolara ulaşırken, portakal suyu ihracatı 4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Üzüm suyu, domates suyu, armut suyu, limon suyu, kiraz suyu, ananas suyu, greyfurt suyu ihraç edilen diğer meyve suları oldu."

Meyve suyu ihracatında ABD zirvede

2021 yılında Türkiye'nin meyve suyu ihraç ettiği ülke sayısı 150'ye ulaşırken, Amerika Birleşik Devletleri 90 milyon dolarlık taleple zirvede yer aldı. Hollanda, Türkiye'den 30 milyon dolarlık meyve suyu isteğinde bulunurken, listenin üçüncü sırasında 12 milyon dolarlık meyve suyu talebiyle İtalya yer aldı.

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