Mevlüde COŞKUN hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Mevlüde COŞKUN hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Mevlüde COŞKUN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Aksu Köyü sakinlerinden Merhum Osman COŞKUN'un eşi Nazmiye, Gültaze, Rabia, Bağdagül, Şirin, Niyazi, Ethem ve Ömer COŞKUN'un anneleri Mevlüde COŞKUN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Ömer COŞKUN: 0505 210 97 00
01 Kasım 2021, Pazartesi
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