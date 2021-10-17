Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Kültür Sanat

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Zonguldak, Karabük, Düzce ve Bolu'daki camilerde Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Bartın, Zonguldak, Karabük, Düzce ve Bolu'daki camilerde Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

Sakarya kent merkezindeki Orhan Gazi Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dua edilen ve sohbet etkinliği yapılan programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, kandili idrak etmek için Fevziye, Yeni Cuma ve Orhan camilerine adeta akın etti.

Düzenlenen programlarda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler dinleyen vatandaşlar kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Diğer iller

Vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Bolu'daki tarihi camilere yoğun ilgi gösterdi.

Akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı. Bazı camilerde cemaate ikramda da bulunuldu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi
AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bensu Soral Demet Akalın Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Cristiano Stefan Kuntz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 21:47:27. #1.17#