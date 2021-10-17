Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Bartın, Zonguldak, Karabük, Düzce ve Bolu'daki camilerde Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

Sakarya kent merkezindeki Orhan Gazi Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dua edilen ve sohbet etkinliği yapılan programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, kandili idrak etmek için Fevziye, Yeni Cuma ve Orhan camilerine adeta akın etti.

Düzenlenen programlarda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler dinleyen vatandaşlar kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Diğer iller

Vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Bolu'daki tarihi camilere yoğun ilgi gösterdi.

Akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı. Bazı camilerde cemaate ikramda da bulunuldu.