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Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklularda kullanılan, Türk otağ çadırından esinlenilerek inşa edilen sekizgen mimarisi ve kubbesiyle Türkiye'de tek olma özelliğine sahip Akçakoca Merkez Camisinde Mevlit Kandili, akşam namazının ardından başladı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklularda kullanılan, Türk otağ çadırından esinlenilerek inşa edilen sekizgen mimarisi ve kubbesiyle Türkiye'de tek olma özelliğine sahip Akçakoca Merkez Camisinde Mevlit Kandili, akşam namazının ardından başladı.

Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen camide düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Daha sonra programda dualar edildi., mevlit ve ilahiler okundu.

Programın son bulmasıyla camiye gelen vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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